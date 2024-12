LPI-G: Sternfahrt unter Alkoholeinfluss

Greiz (ots) - Am Freitagvormittag zwischen 07:00 Uhr und 13:30 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in der Neustädter Straße in Weida ein. Im Haus schlugen sie die Scheibe einer Wohnungstür kaputt und öffneten diese. Aus der Wohnung wurden Wurstwaren und eine Damenjacke der Marke Yakuza entwendet. Die PI Greiz sucht Zeugen: 03661 6210, Aktenzeichen: ST/0309487/2024. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

