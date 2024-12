Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität

Altenburg (ots)

Altenburg - Im Rahmen von umfangreichen Einsatz- und Kontrollmaßnahmen am 29. und 30. November deckten die Beamten der Polizeiinspektion Altenburger Land im eigenen Zuständigkeitsbereich, mit Unterstützung weiterer Dienststellen, diverse Verstöße im Bereich der Betäubungsmittelkriminalität auf. Durch die Maßnahmen konnten neben vielfältig Betäubungsmitteln, auch aus solchen Taten erlangtes Bargeld sowie Schlagringe, Messer und unversteuerte Zigaretten beschlagnahmt und somit aus dem Verkehr gezogen werden. In Folge der Feststellungen wurden Durchsuchungsmaßnahmen mit weiteren Funden durchgeführt und mannigfaltige Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ein Beschuldigter wurde im Ergebnis, der gegen ihn geführten Ermittlungen festgenommen und durch den zuständigen Richter in Haft gesetzt

