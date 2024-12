Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Jugendbande greift Autofahrer an

Greiz (ots)

Am Samstagabend gegen 17.45 Uhr kam es zu einem Angriff auf einen Autofahrer. Ein VW Golf musste in der Innenstadt von Greiz an der Kreuzung Gutenbergstraße / August-Bebel-Straße verkehrsbedingt warten. Zur gleichen Zeit war hier eine Gruppe junger Afghanen im Alter von 18 bis 27 Jahren zu Fuß unterwegs. Scheinbar grundlos nahm ein 22-jähriger Afghane Anlauf und trat mit dem Fuß gegen den wartenden Pkw. Als der 19-jährige Fahrer erschrocken das Fenster öffnete, um zu fragen, was passiert sei, versuchte der junge Migrant dem Fahrer mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Der Autofahrer konnte rechtzeitig ausweichen, sodass die Faust die 19-jährigen Beifahrerin ins Gesicht traf. Die junge Frau wurde dabei leicht verletzt. Am VW Golf entstand Sachschaden. Die Gruppe der jungen Migranten konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten zeitnah im Greizer Schlossgarten gestellt werden. Die sechs betrunkenen jungen Männer verhielten sich gegenüber den Beamten unkooperativ und aggressiv. Der Haupttäter hatte einen Atemalkoholwert von 1,6 Promille. Die PI Greiz ermittelt wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung.

