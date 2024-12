Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Häusliche Gewalt nach einer Party

Gera (ots)

Am Samstag, den 30.11.2024, kam es in Folge eines verbalen Streites zwischen einem stark alkoholisierten Paar zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei der die 24-jährige Täter mit 2,35 Promille den 54-jährigen Geschädigten mit 2,68 Promille eine Glasflasche auf den Kopf schlug. Daraufhin musste das Opfer mit einer Schnittwunde in das Klinikum verbracht und behandelt werden. Eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung wurde gegen die 24-jährige Täterin aufgenommen.

