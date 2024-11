Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw

Wesel (ots)

Am Mittwoch, den 27.11.2024, gegen 16.30 Uhr, kam es in Moers im Bereich Landwehrstraße / Wilhelm-Schröder-Straße zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Dabei befuhr zunächst ein 20-jähriger Pkw-Fahrer aus Kalkar die Wilhelm-Schroer-Straße aus Richtung Klever Straße kommend in Fahrtrichtung Neuer Wall. Kurz hinter der Einmündung Landwehrstraße touchierte er, aus ungeklärter Ursache, den Fahrschul-Pkw eines 74-jährigen Mannes aus Duisburg und fuhr anschießend in den Gegenverkehr, wo er mit dem Pkw einer 63-jährigen Frau aus Moers zusammenstieß. Durch diese Kollision überschlug sich der Pkw des 20-Jährigen und blieb auf dem Dach liegen. Dem Fahrzeug musste eine 61-jährige Pkw-Fahrerin aus Moers zur Verhinderung eines Zusammenstoßes ausweichen und stieß infolge dessen mit dem Fahrzeug der 63-Jährigen zusammen. Durch den Unfall wurden der 20-Jährige, sowie sein 21-jähriger Beifahrer aus Herne verletzt und wurden anschließend zur Beobachtung stationär in einem örtlichen Krankenhaus aufgenommen. Die 63-jährige Pkw-Fahrerin wurde ebenfalls schwer verletzt und verblieb stationär in einem Krankenhaus. Die 61-jährige Frau wurde leicht verletzt, während der 74-Jährige und seine 27-jährige Fahrschülerin unverletzt blieben. Dem 20-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, da sich im Zuge der Unfallaufnahme Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel ergeben hatten. Weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Wilhelm-Schröder-Straße zwischen Landwehrstraße und Ostring, bis gegen 19.30 Uhr, vollständig gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell