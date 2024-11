Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Zeugensuche nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Dienstagnachmittag versuchte ein unbekannter Täter gegen 17:50 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Feldstraße einzubrechen.

Ein 17- jähriger Bewohner des Hauses hörte splitternde Geräusche aus dem Obergeschosses und traf bei der Nachschau auf einen unbekannten Mann, der seinerseits sofort die Flucht ergriff.

Im weiteren Verlauf konnte festgestellt werden, dass der Täter vermutlich über ein aufgehebeltes Fenster im Erdgeschoss in das Haus eindrang.

Ob der Täter etwas entwendete, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen, die andauern.

Zeugen werden gebeten, auffällige Beobachtungen im Bereich der Feldstraße der Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841-171 0 zu melden.

/cd Ref. 241126-2147

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell