LPI-G: Mehrere Trunkenheitsfahrten im Stadtgebiet

Gera (ots) - Am Samstag, den 30.11.2024, kam es in Folge eines verbalen Streites zwischen einem stark alkoholisierten Paar zu einer körperlichen Auseinandersetzung bei der die 24-jährige Täter mit 2,35 Promille den 54-jährigen Geschädigten mit 2,68 Promille eine Glasflasche auf den Kopf schlug. Daraufhin musste das Opfer mit einer Schnittwunde in das Klinikum verbracht und behandelt werden. Eine Strafanzeige wegen ...

