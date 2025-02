POL-GE: Räuberische Erpressung - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Kurt-Schumacher-Straße ist am Samstag, 1. Februar 2025, ein 68 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen war der Gelsenkirchener in Fahrtrichtung Schalke unterwegs und prallte gegen 12.15 Uhr auf ein vor ihm fahrendes Fahrzeug, das verkehrsbedingt halten musste. In diesem Wagen saßen zwei Personen, eine 20 Jahre alte Frau am Steuer und ein 44 ...

