POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 13.03.2025

++Sachbeschädigung an Pkw und Beleidigung++Diebstahl einer Geldbörse++Betrugsanruf durch falschen Polizeibeamten++

Emden - Sachbeschädigung an Pkw und Beleidigung

Im Rahmen einer nachträglichen Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass ein unbekannter Fahrradfahrer am Montag, den 10.03.2025, gegen 09:00 Uhr, die Neutorstraße in Richtung Faldernstraße befuhr und während der Fahrt den Außenspiegel eines in gleiche Richtung fahrenden Pkw abtrat. Weiterhin wechselte der Radfahrer mehrfach die Fahrbahnseite, hinderte den 67-jährigen Pkw- Fahrer am Vorbeifahren, zeigte ihm den Stinkefinger und beleidigte ihn. Der Pkw- Fahrer fuhr dem Radfahrer aus diesem Grund hinterher und versuchte, ihn zum Anhalten zu bewegen, was jedoch misslang. In der Straße Hof von Holland kam dem Radfahrer dann ein Pkw entgegen, welcher aufgrund der Fahrweise des Radfahrers anhalten musste. Der Fahrer des Pkw wurde daraufhin durch ihn aufgefordert, die Seitenscheibe herunter zu lassen und ihm wurde gesagt, dass er angeblich verfolgt werden würde und die Polizei rufen solle. Der Pkw- Fahrer nahm dies nicht ernst und fuhr weiter. Der Fahrer des Pkw, welcher durch den Radfahrer angesprochen wurde, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Weiterhin werden Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrradfahrer geben können, ebenfalls gebeten sich zu melden.

Hesel - Diebstahl einer Geldbörse und verwenden der Bankkarte

Am 06.03.2025, gegen 14:30 Uhr wurde einer 73-jährigen beim Einkaufen im Lebensmittelgeschäft Netto die Geldbörse samt Bankkarte aus dem Einkaufskorb entwendet. Der unbekannte Täter verwendete die Bankkarte anschließend an einem Bankautomaten in Uplengen. Wer Hinweise zu Tat und/ oder Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei.

Emden - Versuchter Betrug durch Amtsanmaßung

Am 12.03.2025, kam es gegen 14:30 Uhr zu einem versuchten Betrugsanruf durch falsche Polizeibeamte bei einer 67-jährigen. Unbekannte Täter gaben sich hierbei gegenüber der Geschädigten als Kriminalpolizisten aus, die von einem Verkehrsunfall unter Beteiligung der Schwester berichteten. Es wurden in dem Gespräch Fragen zu Vermögenswerten der Geschädigten gestellt. Die Angerufene gab keine Auskünfte und beendete das Gespräch. Aus diesem Grund entstand kein Vermögensschaden.

