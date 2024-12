Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Autofahrerin unter Alkoholeinfluss

Bingen (ots)

Beamte der Polizei Bingen wurden am frühen Samstagmorgen den 14.12.2024 gegen 01:40 Uhr in der Saarlandstraße in Bingen-Dietersheim auf einen Pkw aufmerksam, den sie einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte bei der 24-jährigen Fahrzeugführerin Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 0,9 Promille. Der Fahrerin wurde daher auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

