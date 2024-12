Polizeiinspektion Bingen

POL-PIBIN: Dunkle Jahreszeit - Sicherheitsmobil wieder im Einsatz

Bingen (ots)

Am 16.12.2024 wird das Sicherheitsmobil der Polizei erneut in Bingen sein.

Besonders das Thema Einbruchschutz soll hier nochmals aufgegriffen und die Bürgerinnen und Bürger über mögliche Vorkehrungen und Handlungsanleitungen informiert werden.

Von 08:00 -09:30 Uhr treffen Sie Beamtinnen und Beamte der Binger Polizei, zusammen mit den Spezialisten für Einbruchschutz des Polizeipräsidiums Mainz in der Schultheiß-Kollei-Straße am Rewe-Markt an.

Anschließend wird sich das Sicherheitsmobil von 10:00-12:00 Uhr in Bingen-Büdesheim in der Ortsmitte an der Sparkasse in der Saarlandstraße-Ecke Jahnstraße befinden.

Am Nachmittag besteht die Möglichkeit sich von 13:00-14:30 Uhr in der Fußgängerzone/Speisemarkt bezüglich Einbruchschutz beraten zu lassen.

Ergänzend zum Thema Einbruchschutz sind die Beamtinnen und Beamten auch offen für Fragen zu anderen polizeilichen Themen.

