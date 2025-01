Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Dünn rein, Dick raus - Erwischt!

Soest (ots)

Am gestrigen Montag um 17:10 Uhr hat ein 31-jähriger Algerier aus der ZUE Hamm versucht, Kleidung auf ganz besonderer Weise zu stehlen.

In einem Modegeschäft im Salzbrink in Soest hat sich der 31-jährige mehrere Kleidungsstücke ausgesucht und diese mit in die Kabine genommen. Anprobiert hat er die beiden Pullover, die beiden Strickjacken und die Strickmütze auch. Was er aber vergessen hat, war, diese auszuziehen.

Als "Michelin"-Männchen wollte er die Filiale verlassen. Das aber fiel zwei aufmerksamen Mitarbeiterinnen auf. Sie sprachen den Dieb an, nahmen ihn mit ins Büro und riefen die Polizei.

Diese konnte bei der Entkleidung und Durchsuchung des Mannes noch einiges anderes an Diebesgut feststellen. Darunter mehrere Kopfhörer, einen Rasierapparat und ein Parfüm.

Der 31-jährige wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Arnsberg festgenommen. Unter anderem auch, weil er in der Vergangenheit mehrfach wegen ähnlich gelagerter Diebstähle aufgefallen war und die Polizei von einem gewerbsmäßigen Diebstahl ausgeht.

Seine beiden Begleiter konnten im übrigen den Laden verlassen bevor die Polizei eingetroffen ist. Einer davon ließ bei der Flucht noch mehrere Jacken fallen.

