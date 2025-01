Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

Bild-Infos

Download

Bad Sassendorf (ots)

In der Zeit vom 30. bis zum 31. Dezember 2024 kam es durch bislang unbekannte Täter in mindesten sechs Fällen zu Sachbeschädigungen durch Graffiti. Im Händelweg wurde eine Grundstücksmauer beschädigt, in der Gartenstraße ein Stromkasten sowie ein Bushaltestellenhäuschen. Außerdem wurde eine weitere Bushaltestelle in der Westraße, ein Stromkasten in der Gartenstraße und ein Schild der Gesamtschule beschmiert. Es handelte sich bei allen zur Anzeige gebrachten Graffitis um einen nahezu identischen Schriftzug. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu kontaktieren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell