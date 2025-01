Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebstahl eines Zigarettenautomat

Geseke (ots)

Am Sonntag, den 05.01.2025, gegen 01:35 Uhr, wurde aus einem 24/7 Automatenshop in der Mühlenstraße ein Zigarettenautomat komplett entwendet nachdem Unbekannte die Schrauben der Wandverankerung gelöst hatten. Zeugen hatten kurz zuvor beobachtet wie zwei dunkel gekleidete Männer das Kiosk ausbaldowerten. Eine Person sei maskiert und ca. 175cm groß gewesen. Beide Männer entfernten mit einem schwarzen VW Passat mit den zuvor entwendeten Kennzeichen SO-YQ3428 vom Tatort in Richtung Bahnhofstraße. Hinweise nimmt die Polizei in Lippstadt unter der Telefonnummer 02941 / 91000 entgegen.

