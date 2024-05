Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Alfa Romeo gerammt?

Kaiserslautern (ots)

In einem Parkhaus in der Spaethstraße ist am Montag ein Alfa Romeo gerammt und beschädigt worden. Die Fahrzeughalterin stellte am Nachmittag einen Schaden an der Frontstoßstange ihres Autos fest. Die 24-Jährige war sich sicher, dass die Beschädigung am Vortag noch nicht vorhanden war und während der Parkzeit an diesem Tag entstanden sein muss.

Der auffällig rote Alfa Romeo stand von 7 bis 15 Uhr im Parkhaus des Krankenhauses auf der ersten Ebene rückwärts in einer Parklücke, das heißt mit der Fahrzeugschnauze in Richtung der Fahrbahn. Den Spuren nach zu urteilen, dürfte ein anderes Fahrzeug mit einer Anhängerkupplung beim rückwärts Rangieren gegen den Pkw gestoßen sein. Zurück blieben ein Riss und ein Streifschaden in der vorderen Stoßstange. Die Schadenshöhe liegt bei geschätzten 800 Euro.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum das Parkhaus nutzten und Rangiermanöver beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell