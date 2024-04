Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Baustelle im Visier Krimineller/Polizei sucht Zeugen

Bensheim (ots)

Auf eine Vibrationsplatte und ein Laser-Entfernungsmessgerät hatten es Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (18.04.) abgesehen. Zwischen 18 und 7 Uhr gelangten die bisher unbekannten Täter auf eine Großbaustelle in der Amperestraße.Im Anschluss an die Tat flüchteten die Diebe in unbekannte Richtung.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06251/8468-0 beim Kommissariat 42 in Bensheim zu melden.

