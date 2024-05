Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auffahrunfall mangels Sicherheitsabstand

Kaiserslautern (ots)

Vermutlich Unachtsamkeit kombiniert mit mangelndem Sicherheitsabstand hat am Montagnachmittag in der Pariser Straße zu einem Auffahrunfall geführt. Gegen 16.20 Uhr krachte hier ein Toyota Yaris einem vor ihm bremsenden Audi A3 aufs Heck. Ein Beteiligter wurde dabei leicht verletzt.

Beide Wagen waren aus Richtung Einsiedlerhof kommend stadteinwärts unterwegs, als die 59-jährige Audi-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 25-jährige Mann im nachfolgenden Toyota erkannte die Situation zu spät, konnte seinen Pkw nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr auf.

Bei der Aufnahme des Sachverhalts vor Ort äußerte der 25-Jährige sein Unverständnis darüber, dass die Audi-Fahrerin bremsen musste. Der Mann wurde von den Polizeibeamten darauf hingewiesen, dass er sein Fahrverhalten und seinen Sicherheitsabstand immer so anpassen muss, dass er seinen Wagen jederzeit hinter einem anderen Fahrzeug zum Stehen bringen kann.

Der Mann hatte sich offenbar bei dem Aufprall leicht verletzt. Er klagte über Schmerzen und kündigte an, sich in medizinische Behandlung zu begeben. Der Sachschaden an den beiden Unfallfahrzeugen wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell