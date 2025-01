POL-SO: Versuchter Einbruch in Tankstelle

Werl (ots) - In der Zeit zwischen dem 25.12.2024 und dem 03.01.2025 kam es zu einem Einbruch im Waltringer Weg. Unbekannte drangen durch die Terrassentür in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Auf der Suche nach Beute wurde die gesamte Wohnung durchwühlt. Offensichtlich entwendeten die Täter eine unbekannte Menge an Schmuck und Uhren. Personen, die Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten ...

