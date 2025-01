Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Alkoholeinfluss und einem Verletztem

Möhnesee (ots)

Am Samstag, 04.01.2025 kam es um 17:20 in Möhnesee-Günne zu einem Verkehrsunfall. Ein 64jähriger Möhneseer befuhr die Straße Im Grund mit seinem Citroen bergab aus Richtung Haarstrang in Fahrtrichtung Günne. Kurz vor einer scharfen Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Hierdurch kippte das Fahrzeug auf die linke Seite und beschädigte einen entgegenkommenden BMW. Die beiden Insassen, ein 74jähriger Mann und eine 73jährige Frau aus Möhnesee blieben unverletzt. Der 64jährige Verursacher erlitt Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und verblieb dort stationär. Lebensgefahr bestand nicht. Bei ihm ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum, sodass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde einbehalten. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Citroen wurde durch einen Abschleppunternehmen geborgen. Die Strecke war für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn komplett gesperrt.(ko)

