Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrüger leider erfolgreich

Lippstadt (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurde ein 80-jähriger Mann aus Lippstadt das Opfer dreister Betrüger. Der Senior erhielt gegen 15 Uhr am Nachmittag einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Er stellte sich als "Timo Beckmann" nebst seiner Dienstnummer vor und verwickelte den 80-Jährigen in ein Gespräch. Der falsche Beamte teilte mit, dass es in der Nachbarschaft des Seniors und seiner Ehefrau zu mehreren Einbrüchen gekommen sei und man nun aus präventiven Gründen die Geldscheine des Ehepaares seitens der Polizei markieren müsse. Der Lippstädter wurde am Telefon derart überzeugt von der Geschichte, so dass er mit dem Anrufer einen Termin zur Geldübergabe an seiner Wohnanschrift in der Schlehenstraße vereinbarte. Gegen 17 Uhr erschien dann eine männliche Person an der Haustür des Ehepaares, um das Geld in Empfang zu nehmen. Zeitgleich ging ein Anruf eines weiteren angeblichen Polizeibeamten namens "Behrens" ein, der angeblich von der Polizeileitstelle sei und den Senior weiter unter Druck setzte. Letztendlich übergab der 80-Jährige einen fünfstelligen Geldbetrag an den bislang unbekannten Mann, der sich anschließend zügig entfernte. Wenig später kamen dem Senior Zweifel und er erstattete eine Anzeige bei der Polizei.

Der Abholer des Geldes kann wie folgt beschrieben werden: - etwa 25 bis 30 Jahre alt, cirka 1,70 Meter groß, schwarze, kurze Haare, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose, Tattoos an der linken Halsseite (Sterne und Pfeile)

Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die "falschen" Polizisten versuchen immer wieder mit ihren bekannten Geschichten, die Angerufenen dazu zu bewegen, Auskünfte über Wertsachen zu geben oder Geldbeträge und Wertsachen zu übergeben. Bitte geben Sie keine Auskünfte über persönliche Daten und legen Sie einfach auf. Präventionshinweise zu dem Thema "Falsche Polizei" finden Sie auf der Internetseite der Polizei unter https://soest.polizei.nrw/artikel/falsche-polizei-am-telefon

