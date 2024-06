POL-K: 240613-2-K/LEV/BM Mehrere Fahrrad-Demos am Sonntag in Köln - erhebliche Verkehrsstörungen erwartet

Köln (ots) - Polizisten haben am Dienstag (11. Juni) die Wohnungen von zwei mutmaßlichen Graffiti-Sprayern (18, 19) in der Altstadt und im Stadtteil Klettenberg durchsucht. Eine Zeugin hatte die beiden jungen Männer am Dienstag (20. Februar) beim Besprühen einer Hauswand am Gottesweg beobachtet und die Polizei alarmiert. Einsatzkräfte stellten daraufhin ihre ...

