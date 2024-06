Polizei Köln

POL-K: 240612-1-K Durchsuchungen bei zwei mutmaßlichen Graffiti-Sprayern

Köln (ots)

Polizisten haben am Dienstag (11. Juni) die Wohnungen von zwei mutmaßlichen Graffiti-Sprayern (18, 19) in der Altstadt und im Stadtteil Klettenberg durchsucht.

Eine Zeugin hatte die beiden jungen Männer am Dienstag (20. Februar) beim Besprühen einer Hauswand am Gottesweg beobachtet und die Polizei alarmiert. Einsatzkräfte stellten daraufhin ihre Personalien fest und nahmen eine Strafanzeige auf.

Nach ersten Ermittlungen des Kriminalkommissariats 43 wird den beiden Heranwachsenden vorgeworfen seit 2023 in 119 Fällen mehrere Gebäude in den Stadtteilen Klettenberg und Zollstock mit Graffitis besprüht und beschädigt zu haben. In einem Fall war das Duo auch bei der Tatausführung videografiert worden.

Bei der Durchsuchung am Dienstagmorgen stellten die Beamten dann Mobiltelefone, Laptops und Skizzenbücher sicher. (ja/al)

