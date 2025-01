Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Parsit - Einbruch in Lebensmittelgeschäft

Ense (ots)

In der vergangenen Nacht wurde die Polizei gegen 03:20 Uhr nach einer Alarmauslösung zu einem Lebensmitteldiscounter in der Straße "An der Windmühle" gerufen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass sich unbekannte Täter gewaltsam über die Hauteingangstür der Filiale Zutritt verschafft hatten und offenbar gezielt eine große Menge an Tabakwaren aus dem Kassenbereich entwendeten. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt vom Tatort. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

