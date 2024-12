Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Verkehrsunfallflucht in St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Freitag meldete ein Verkehrsteilnehmer, dass sein geparkter Pkw womöglich von einem anderen Fahrzeugführer beschädigt wurde und dieser die Unfallörtlichkeit verlassen hat, ohne einen Personalienaustausch zu ermöglichen. Der Geschädigte hatte seinen Pkw am Donnerstag zwischen 15:20 Uhr und 17:30 Uhr in der Mommstraße, St. Wendel, in einer Parklücke am Fahrbahnrand geparkt und musste bei der Rückkehr zu seinem Pkw die Beschädigungen feststellen. Die eingesetzten Polizisten nahmen die Ermittlungen wegen Unfallflucht auf. Bei derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Unfallverursacher vor dem geschädigten Pkw ein- oder ausparken wollte, diesen hierbei beschädigt hat und dann einfach weggefahren ist. Die Polizei in St. Wendel sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum genannten Vorfall unter 06851/8980 geben können.

