POL-WND: Vermisster 56-jähriger Udo Besch

St. Wendel (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Neumarktstraße in Richtung Brühlstraße in St. Wendel und kollidierte mit einem im Einmündungsbereich aufgestellten Verkehrszeichen. Im Anschluss flüchtete der Fahrer in unbekannte Richtung. Zeugenhinweise bitte an die Polizei St. Wendel, Tel.: 06851/898-0 ...

mehr