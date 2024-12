Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Fußgänger schwer verletzt

Oberthal (ots)

Am frühen Donnerstagabend ereignete sich in der Hauptstraße in Oberthal ein Verkehrsunfall unter Beteiligung einer 74jährigen Fußgängerin. Beim Versuch die Fahrbahn zu überqueren, wurde sie von 67jährigen PKW-Fahrerin übersehen und auf die Motorhaube aufgeladen. Hiernach fiel die Passantin auf die Fahrbahn und blieb verletzt liegen. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Während der Unfallaufnahme kam es im Bereich Oberthal zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

