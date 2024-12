Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Sachbeschädigung durch Reifenstechen in Urexweiler

Urexweiler (ots)

Bei der Polizei in St. Wendel ging die Mitteilung ein, dass in der Friedhofstraße in Urexweiler Fahrzeuge beschädigt worden seien. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort fest, dass an zwei Pkw einer Familie Reifen zerstochen wurden. Über die geschädigte Familie wurde ermittelt, dass dies bereits am vergangenen Wochenende geschehen sein muss. Die Polizei geht von einer vorsätzlichen Sachbeschädigung aus. Täterhinweise gibt es bislang nicht. Die Polizei in St. Wendel sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum genannten Vorfall unter 06851/8980 geben können.

