Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Unbekannter verfolgt Jugendliche

Werl (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend wurden Beamte der Polizeiwache Werl gegen 21 Uhr zur Industriestraße gerufen. Vor Ort befanden sich vier jugendliche Mädchen im Alter von 14 und 16 Jahren, die den Beamten gegenüber angaben, von einem unbekannten Mann im Bereich der Industriestraße verfolgt worden zu sein. Der Mann sei der Gruppe zunächst entgegengekommen und habe sich dann in ein Gebüsch gesetzt. Die vier Werlerinnen sprachen den Mann daraufhin an, weil dieser ihnen merkwürdig vorkam. Der Mann stand nach der Ansprache auf und ging auf die Jugendlichen zu. Während des gesamten Geschehens sprach der Unbekannte kein Wort. Die Vierergruppe rannte sofort davon. Der Unbekannte verfolgte die Jugendlichen kurzfristig und hielt dabei ein großes, nicht näher beschriebenes Messer in der Hand. Die Minderjährigen taten daraufhin das Richtige und verständigten die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten hatte sich der Mann jedoch in unbekannte Richtung entfernt und konnte nicht mehr angetroffen werden. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß, dunkel gekleidet und führte einen Nike-Rucksack mit. Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

