Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugenhinweise nach Einbruch erbeten

Ratzeburg (ots)

11. September 2024 | Kreis Stormarn - 10.09.2024 - Ahrensburg

Gestern Früh (10.09.2024), gegen 02.15 Uhr, kam es in der Parkallee in Ahrensburg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach derzeitigem Kenntnisstand nutzten unbekannte Täter zunächst eine am Haus gelagerte Aufstiegshilfe, um so auf einen Balkon zu gelangen. Dort öffneten sie gewaltsam ein Fenster und gelangten so in die Räumlichkeiten des Hauses.

Bei der anschließenden Durchsuchung nach Wertgegenständen lösten die Täter akustischen Alarm aus und flüchteten unerkannt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat im Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Parkallee in Ahrensburg beobachtet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 oder per E-Mail: Ahrensburg.KPSt@polizei.landsh.de entgegen.

Machen Sie es Einbrechern schwerer. Je länger ein Täter braucht, um in ein Haus zu gelangen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er seinen Versuch abbricht.

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

- Lassen sie keine Leitern oder andere "Aufstiegshilfen" am Haus stehen.

- Uneinsehbare Ecken, durch z.B. Zäune oder Hecken, an ihrem Haus bieten auch immer Schutz für mögliche Einbrecher.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

- Auch sollten alle Bürgerinnen und Bürger durch eigenes Verhalten und besondere Aufmerksamkeit für ihre Mitmenschen dazu beitragen, dass Einbrecher nicht "erfolgreich" werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell