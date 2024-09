POL-RZ: +++ PRESSEEINLADUNG zur Auftaktveranstaltung "Respekt für Retter"+++

Ratzeburg (ots) - 09. September 2024 | Kreis Stormarn - 05.-06.09.2024 - Ammersbek In der Nacht von Donnerstag (05.09.2024) auf Freitag (06.09.2024) kam es in Ammersbek zu einem Einbruch in die Räumlichkeiten eines Pflegedienstes sowie zu einem versuchten Einbruch in eine Apotheke. In der Georg-Sasse-Straße drangen zwischen 21.00 Uhr und 05.05 Uhr unbekannte Täter ...

mehr