POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Kreis Mettmann - 2411084

Mettmann

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

An der Beethovenstraße in Velbert wurde zwischen Mittwoch, 20. November 2024, gegen 6 Uhr und Donnerstag, 21. November 2024, gegen 18:10 Uhr in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen. Die bislang unbekannten Täterinnen oder Täter verschafften sich gewaltsam durch die Balkontür Zutritt. Ob etwas entwendet wurde, ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

An der Johann-Peter-Melchior-Straße in Ratingen-Lintorf wurde am Donnerstag, 21. November 2024, zwischen 17:50 und 20:20 Uhr in eine Wohnung eingebrochen. Wie die unbekannten Täterinnen oder Täter in die Wohnung gelangten, ist noch unklar. Zu den entwendeten Gegenständen gehören unter anderem Schmuck und Autoschlüssel.

An der Straße "Zur Alten Ziegelei" in Ratingen-West wurde am Donnerstag, 21. November 2024, zwischen 12:30 und 20:15 Uhr in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Wie die bislang unbekannten Täterinnen oder Täter in das Gebäude gelangten und ob was entwendet wurde, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Hilden ---

In der Nacht auf Freitag, 22. November 2024, kam es gegen 0:30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Klotzstraße in Hilden. Drei unbekannte Täter versuchten sich gewaltsam durch die Haustür Zutritt zu verschaffen. Als ein Bewohner auf sich aufmerksam machte, flohen sie. Die Personen werden beschrieben als: männlich, ungefähr 20 Jahre alt und dunkel gekleidet. Eine Person soll dunkelhäutig gewesen sein.

In der Zeit von Dienstag, 19. November 2024, gegen 16:30 Uhr und Donnerstag, 21. November 2024, gegen 16:40 Uhr sind bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus in der Nähe des Buchenwegs in Hilden eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Garagentor Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

In der Zeit von Mittwoch, 20. November 2024, gegen 17 Uhr und Donnerstag, 21. November 2024, gegen 6:30 Uhr sind bisher unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Firmengebäude an der Hildener Straße in Langenfeld eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt. Die Räume wurden delikttypisch durchwühlt. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

