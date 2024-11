Polizei Mettmann

POL-ME: 82-jährige Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt - Hilden - 2411088

Mettmann (ots)

Am Freitagmorgen, 22. Oktober 2024, wurde in Hilden eine 82-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 7:40 Uhr befuhr eine 55-jährige Hildenerin mit ihrem Mazda CX-5 die Neustraße in Richtung Südstraße. Im Kreuzungsbereich zur Richrather Straße hatte sie die Absicht, nach rechts auf die Richrather Straße einzubiegen. Beim Abbiegen missachtete sie eine 82-jährige Fußgängerin, die an der Fußgängerfurt bei grüner Ampel vorrangberechtigt die Richrather Straße in Richtung Südstraße überquerte.

Die 55-Jährige erfasste mit ihrem Mazda die Fußgängerin, so dass diese schwer verletzt wurde. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Dame und brachten sie zu stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.

