POL-ME: Polizei stellt zwei Cannabis-Plantagen sicher - Langenfeld - 2411085

Am Donnerstag, 21. November 2024, stellte die Polizei in Langenfeld gleich zwei Cannabis-Plantagen sicher. Ein 34-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Plantagen gibt, ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 6 Uhr durchsuchten Einsatzkräfte der Polizei auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Einfamilienhaus an der Grenzstraße in Langenfeld. Vorausgegangen waren Hinweise, dass sich in dem Haus eine Cannabis-Plantage befinden würde. Die Polizistinnen und Polizisten stellten im Rahmen der Durchsuchung eine professionell betriebene Plantage mit mehr als 700 Cannabis-Pflanzen sicher. Zudem nahmen sie einen 34-jährigen Albaner fest, der bei dem Einsatz in dem Haus angetroffen wurde.

Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Cannabis ein. Der Albaner, der kriminalpolizeilich bereits in Erscheinung getreten ist, wird heute einer Haftrichterin oder einem Haftrichter vorgeführt.

Am selben Tag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 9:45 Uhr zu einem Brand einer Lagerhalle an der Industriestraße in Langenfeld alarmiert. Ein aufmerksamer Zeuge meldete eine starke Rauchentwicklung aus dem Gebäude mit der Hausnummer 61. Durch die Feuerwehr Langenfeld konnte der Brand in der Lagerhalle, der vermutlich durch einen Kurzschluss ausgelöst wurde, schnell gelöscht werden. Dabei bemerkten die Einsatzkräfte eine Cannabis-Plantage und stellten auch hier mehrere hundert Pflanzen sowie diverses Equipment zur Aufzucht sicher.

In beiden Fällen wurden umfangreiche Maßnahmen zur Spurensuche und -sicherung durch beteiligte Kräfte des Landeskriminalamtes NRW eingeleitet.

Da sich in der Lagerhalle keine Personen befanden, leitete die Polizei Ermittlungen zu den Mieterinnen oder Mietern ein. Ob zwischen den beiden Cannabis-Plantagen ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Die Polizei fragt:

Wer hat zum Zeitpunkt des Brands verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe der Lagerhalle beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

