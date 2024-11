Polizei Mettmann

POL-ME: Medizinischer Notfall? 24-Jähriger kollidiert mit Verkehrsschild - Monheim am Rhein - 2411083

Mettmann (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 21. November 2024, verlor in Monheim am Rhein ein 24-jähriger Autofahrer vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16:45 Uhr befuhr der 24-jährige Mann aus Leverkusen mit seinem blauen BMW Z4 die Straße Ingeborg-Friebe-Platz in Richtung Opladener Straße. Nach Angaben von Zeuginnen und Zeugen verlor er die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einem Verkehrsschild auf einer Querungshilfe.

Hilfsbereite Zeuginnen und Zeugen holten den Leverkusener aus seinem Auto. Die alarmierten Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein. Nach den derzeitigen Erkenntnissen verlor der Ratinger vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto. Weil nach aktuellen Ermittlungen auch nicht ausgeschlossen werden kann, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Der Gesamtschaden wird auf einen vierstelligen Betrag geschätzt.

