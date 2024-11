Polizei Mettmann

POL-ME: 94-Jährige um Bargeld bestohlen - die Polizei bittet um Hinweise - Velbert - 2411079

Mettmann (ots)

Am Mittwochvormittag, 20. November 2024, wurde eine 94-Jährige Opfer eines Trickbetruges in der Innenstadt von Velbert-Langenberg. Der unbekannte Täter entwendete mehrere hundert Euro Bargeld aus dem Portemonnaie der Seniorin. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 11:15 Uhr begab sich eine 94-Jährige zu einem Geldautomaten in der Langenberger Innenstadt und hob einen mittleren dreistelligen Betrag von ihrem Konto ab. Nur wenige Minuten später wurde sie in Höhe eines Süßigkeitenautomaten an der Hellerstraße von einem ihr unbekannten Mann angesprochen. Mit gebrochenem Deutsch bat er sie um das Wechseln einer 1-Euro-Münze, die er in der Hand hielt.

Die hilfsbereite Seniorin kam der Bitte nach und gab dem Mann aus ihrem Portemonnaie Münzgeld. Nachdem er sich in Richtung Froweinplatz entfernt hatte, stellte die 94-Jährige den Diebstahl des Scheingeldes fest und alarmierte folgerichtig die Polizei.

Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der Trickdieb im Umfeld nicht mehr angetroffen werden.

Der Mann soll circa 35 Jahre alt und 160-170 cm groß sein. Er ist von schlanker Statur und hat kurze dunkle Haare. Er trug eine hellblaue Jeans sowie ein hellblaues Sweatshirt mit einem bunten Kragen. Er spricht gebrochenes Deutsch und hat ein südländisches Erscheinungsbild.

Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Hinweise zum Tathergang oder zur Identität des flüchtigen Täters nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 946-6110, entgegen.

Die Polizei möchte den aktuellen Vorfall nutzen, um eindringlich vor den Maschen der Trickdiebinnen und Trickdiebe zu warnen.

Die Polizei rät:

Lassen Sie gegenüber Fremden immer besondere Vorsicht walten. Lehnen Sie in Zweifelsfällen Hilfe lieber höflich, aber bestimmt ab und verweisen Sie auf andere, naheliegende Möglichkeiten (jüngere Personen, Geschäfte). Bewahren Sie immer ausreichend Abstand zu unbekannten Personen. Bitten Sie im Zweifels- und Verdachtsfall andere Mitbürgerinnen und Mitbürger um Hilfe und Unterstützung. Bedenken Sie: Diebesfinger sind meist schnell und sehr geübt. Sollten Sie Opfer einer Straftat geworden sein, alarmieren Sie unbedingt die Polizei.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell