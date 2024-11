Polizei Mettmann

POL-ME: 90-Jährige durch falschen Bankmitarbeiter um Geld betrogen - Monheim am Rhein - 2411077

Mettmann (ots)

Am Mittwochnachmittag, 20. November 2024, wurde eine 90-jährige Seniorin aus Monheim am Rhein Opfer der Betrugsmasche von falschen Bankmitarbeitern. Die Polizei nimmt den Vorfall zum Anlass, um wiederholt und eindringlich vor den Maschen der zum Teil professionell agierenden Trickbetrügerinnen und Trickbetrüger zu warnen!

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 16 Uhr wurde die Seniorin von einem vermeintlichen Bankmitarbeiter angerufen. Er gab vor, dass es verdächtige Abbuchungen von ihrem Konto geben würde. Um sie vor einem angeblichen Betrug zu schützen, werde er einen Kollegen zur Anschrift der Geschädigten schicken, der ihre Girocard abhole. Der Anrufer setzte die Seniorin im weiteren Verlauf so unter Druck, dass diese einem vermeintlichen Bankmitarbeiter an der Haustür in der Nähe der Opladener Straße ihre Girokarten übergab.

Als der Seniorin kurze Zeit später Zweifel kamen, erstattete sie Anzeige bei der Polizei. Sie beschreibt den Geldabholer so:

- männlich - mit normaler Figur - circa 1,70 bis 1,80 Meter groß - zwischen 23 und 35 Jahre alt - mit blonden kurzen Haaren, ohne Bart - hatte einen längeren grauen Stoffmantel an - sprach akzentfreies Deutsch

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter 02173 9594-6350 entgegen. Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Die Polizei stellt klar:

Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, in denen Sie nach Geld, Schmuck oder Ihrer Girocard gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

