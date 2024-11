POL-ME: Polizei nimmt Ladendiebe fest - Hilden - 2411078

Polizei Mettmann

Polizei nimmt Ladendiebe fest - Hilden - 2411078

Mettmann (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei am Mittwochmittag, 20. November 2024, gleich drei Männer nach einem Ladendiebstahl in einer Drogerie in Hilden festnehmen.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 12:30 Uhr sprach ein 57-Jähriger eine auf der Kirchhofstraße befindliche Polizeistreife an und teilte ihnen mit, dass er soeben ein Trio bei einem Ladendiebstahl in einer Drogerie an der Mittelstraße beobachtet habe und nun verfolge. Die Einsatzkräfte stellten das Trio (ein 19-Jähriger sowie zwei 29-Jährige) auf der Kirchstraße, als sie in ein geparktes Auto einsteigen wollten.

Im Rahmen einer Durchsuchung fanden die Beamtinnen und Beamten im hinteren Fußraum eine Tasche, die mit acht Parfümverpackungen im Wert von über 1000 Euro gefüllt war.

Die Einsatzkräfte nahmen sowohl den Fahrer, einen 29-jährigen Kölner mit tunesischer Staatsangehörigkeit, als auch die 19 und 29 Jahre alten Tatverdächtigen mit algerischer Staatsangehörigkeit fest und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Bandendiebstahls ein.

Das Trio wurde zur Polizeiwache Hilden gebracht und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Maßnahmen wurde der 29-jährige Kölner anschließend von der Polizeiwache entlassen. Da die aus Algerien stammenden Männer kriminalpolizeilich bisher einschlägig in Erscheinung getreten sind und über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, wird derzeit ein Antrag auf Untersuchungshaft geprüft.

