Feuerwehr Bremen

FW-HB: Brotbackautomat in Brand geraten

Bremen-Ohlenhof (ots)

In der Straße Schwarzer Weg in Bremen-Ohlenhof ist am 26. Mai 2024 kurz nach 09:00 Uhr aus bislang noch nicht geklärter Ursache ein Brotbackautomat in einem Mehrfamilienhaus in Brand geraten.

Als die ersten Notrufmeldungen gegen 09:10 Uhr in der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle eingingen, war zunächst von einem größeren Rettungseinsatz auszugehen, da nach Schilderung der Anrufer mehrere Bewohner aufgrund von starker Verrauchung das Gebäude nicht mehr verlassen konnten und sich auf Balkone gerettet hatten. Von den Einsatzsachbearbeiter:innen der Feuerwehr- und Rettungsleitstelle wurden unverzüglich Einsatzkäfte der Feuer- und Rettungswachen 1, 4 und 5 sowie des Rettungsdienstes zur Einsatzstelle alarmiert.

Die ersteintreffenden Rettungsdienstkräfte von der DRK-Rettungswache Pastorenweg meldeten eine Verrauchung im Treppenraum eines zweigeschossigen Mehrfamilienhauses mit ausgebautem Dachgeschoss. Ein Teil des Gebäudes wurde von einem Träger als Sozialeinrichtung für Kinder und Jugendliche genutzt. Durch die Verrauchung im Treppenraum hatten insgesamt 15 Personen das Gebäude nicht mehr selbstständig verlassen können und machten auf verschiedenen Balkonen auf sich aufmerksam. Von den zwischenzeitlich eingetroffenen Einsatzkräften der Feuer- und Rettungswache 5 konnte der brennende Brotbackautomat schnell lokalisiert und abgelöscht werden. Neun von den 15 Bewohnern auf den Balkonen wurden über die Drehleiter der Feuer- und Rettungswache 5 in Sicherheit gebracht. Sechs Bewohner konnten von den Einsatzkräften durch das Gebäude bzw. über tragbare Leitern in Sicherheit gebracht werden. Alle 15 geretteten Bewohner sind vom anwesenden Notarzt untersucht worden. Dabei konnte festgestellt werden, dass glücklicherweise keiner der Bewohner verletzt wurde.

Zur Schadenshöhe können aktuell keine Angaben gemacht werden. Zu Brandursache hat die Kriminalpolizei ihre Arbeit aufgenommen.

