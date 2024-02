Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbruch in Firmengebäude

Olpe (ots)

In eine Firma "In der Trift" sind am Montag (26. Februar) gegen 00:40 Uhr unbekannte Täter eingedrungen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gelangten zwei Männer zunächst über einen Zaun auf das Gelände des Unternehmens. Anschließend beschädigten diese den Schließmechanismus eines Garagentores und gelangten so in das Gebäude. Ein Zeuge beobachtete die Männer und meldete den Einbruch der Polizei. Als die Beamten kurz darauf vor Ort eintrafen, konnte keine Person mehr festgestellt werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. An dem Gebäude entstand Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell