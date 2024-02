Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Korrektur: Hinweise nach Automatenaufbruch gesucht

Drolshagen (ots)

Eine Zeugin hat der Polizei am Sonntag (25. Februar) gegen 08:30 Uhr einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten in der Straße "Zur Silberkuhle" in Husten gemeldet. Eine genaue Aufstellung des entwendeten Diebesgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte vor Ort nicht ermittelt werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell