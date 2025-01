Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Pyrotechnik in der Innenstadt gezündet

Soest (ots)

Am 4. Januar wurden Beamte der Polizeiwache Soest gegen 19:15 Uhr zur Elendsgasse gerufen. Anwohnern war eine Gruppe von Kindern und Jugendlichen aufgefallen, die in der Straße Böller zündeten. Nach ersten Erkenntnissen hatte offenbar ein 16-Jähriger aus Hamm mehrere Spraydosen um einen Böller gewickelt und diesen anschließend angezündet. Die Explosion entfaltete dabei eine derartige Wucht, so dass Reste des Böllers und der Deodosen bis zu 20 Meter weit flogen. Spaziergänger konnten noch rechtzeitig von Anwohnern gewarnt werden, so dass sie die Elendsgasse nicht passierten. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Ob der 16-Jährige auch für weitere Detonationen im Stadtgebiet im Laufe des 4. Januars verantwortlich ist, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Er muss nun mit einem Verfahren wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetzt rechnen.

