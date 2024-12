Polizei Bochum

POL-BO: Nach Unfall: Polizei sucht nach unbekanntem Fußgänger

Bochum, Brühl (ots)

Ein Fußgänger ist von einer Autofahrerin (27, aus Brühl) erfasst worden und hat sich kurz darauf entfernt. Die Polizei bittet den möglicherweise verletzten Unbekannten sowie mögliche Zeugen sich zu melden.

Noch haben die Ermittler des Verkehrskommissariats nicht klären können, wer der Mann ist, der am Samstag, 30. November, in Bochum-Wiemelhausen angefahren wurde. Die 27-jährige Autofahrerin war gegen 15 Uhr auf der Velsstraße in Richtung Wasserstraße unterwegs. Nach eigener Aussage stoppte sie verkehrsbedingt an der Einmündung zur Wasserstraße. Als sie wieder anfuhr, um rechts abzubiegen, kam es zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger, der offenbar die Straße überqueren wollte.

Nachdem der unbekannte, dunkel gekleidete Mann kurz mit der Fahrerin gesprochen hatte, entfernte er sich in Richtung Wittener Straße.

Das Verkehrskommissariat bittet den Fußgänger sowie Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

