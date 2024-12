Polizei Braunschweig

POL-BS: Benefizkonzert der Polizeidirektion Braunschweig bringt 5.000 Euro für die Aufforstung des niedersächsischen Harzes ein

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Braunschweig (ots)

Braunschweig, 02.12.2024: Am 29. November 2024 fand unter dem Motto "Mit Musik helfen" das traditionelle Benefizkonzert des Polizeiorchester Niedersachsens in der Mehrzweckhalle in der Friedrich-Voigtländer-Straße 41 statt. Bereits zum 27. Mal organisierte die Polizeidirektion Braunschweig gemeinsam mit der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen das Konzert zum wohltätigen Zweck. Der gesamte Erlös des Abends in Höhe von 5.000 Euro kam der Wiederbewaldung des Harzes durch die Niedersächsischen Landesforsten zugute. Franz Mahncke, Vorsitzender des Vereins "Freunde der Polizei", übergab gemeinsam mit Michael Pientka, Polizeipräsident der Polizeidirektion Braunschweig und diesjähriger Schirmherr, den symbolischen Scheck an Ralf Krüger, Forstamtsleiter Clausthal. Ralf Krüger wird den Erlös in eine Fläche der Försterei Schulenberg in Clausthal - zwischen Okertalsperre und Goslar - investieren. Dort wird eine Forstkultur Sandbirken angelegt. Am Montag meldete sich einer der Konzertbesucher bei der Polizei und kündigte an, die Spende erheblich erhöhen zu wollen.

Das Polizeiorchester Niedersachsen unter der Leitung des neuen Chefdirigenten Martin Spahr bot beim Konzert eine musikalische Vielfalt aus Filmkompositionen wie "Harry Potter und der Stein der Weisen" und klassischen Musikstücken wie "Toccata in d-moll". Etwas "rockiger" war der gemeinsame Auftritt mit dem Gesangssolisten Thomas Heuberg mit Hits wie "Somebody to love" und "Africa". Zur Einstimmung auf den Advent durften auch Musikstücke wie "A Christmas Journey to Hanover" und "Adventsfantasie" nicht fehlen.

Auch der Verkauf des 2024er Honigs der Braunschweiger Polizeibienen, der exklusiv an diesem Abend zu erwerben war, war ein voller Erfolg. Rund 170 Gläser waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen und der Verkauf half, die Spendensumme zu erhöhen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell