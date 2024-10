POL Schwaben Nord: Polizei hält Mann ohne Führerschein auf

Augsburg (ots) - Lechhausen - Ein Autodiebstahl in Augsburg klärte sich nun in Dinkelsbühl auf. Dabei wurde ein Verkehrsunfall dem vermeintlichen Dieb zum Verhängnis. Die Polizei ermittelt nun gegen einen 39-Jährigen. Offenbar in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (15./16.10.2024) wurde auf dem Hof eines Autohändlers in der Steinernen Furt ein Opel entwendet. Am 17.10.2024 ereignete sich ein Unfall im Bereich ...

mehr