Lippstadt (ots) - Am 02.01.2025 um 11:45 Uhr kam es mittig der Eichendorffstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Opel Combo befuhr die Eichendorffstraße in ostwärtige Richtung. Nach eigenen Angaben wurde er durch die tief stehende Sonne geblendet. Er lenkte seinen Pkw nach rechts und prallte gegen ein unbekanntes weißes Fahrzeug, welches hier am Fahrbahnrand parkte. Die Polizei sucht nun den Halter des ...

