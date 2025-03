Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 17.12.2024

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

Bunde - Brand einer Monteursunterkunft

In der heutigen Nacht kam es gegen 00:50 Uhr in der Neuschanzer Straße 13 in Bunde aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand eines Wohngebäudes, welches als Monteursunterkunft genutzt wird. Bei Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Vor Ort konnten insgesamt neun Personen im Alter zwischen 25 und 46 Jahren slowakischer Herkunft angetroffen werden. Fünf der Personen erlitten schwere Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Die anderen vier Personen wurden nicht verletzt und auf Veranlassung der Gemeinde Bunde in einer anderen Unterkunft untergebracht. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurde bekannt, dass noch eine weitere Person vermisst wird. Das Gebäude konnte in der Nacht jedoch nicht mehr durch Einsatzkräfte der Feuerwehr betreten werden, weshalb am heutigen Vormittag eine Begehung des Brandobjektes durch Feuerwehr und Polizei stattfand. Hierbei konnte eine verstorbene Person aufgefunden und geborgen werden. Derzeit wird geprüft, ob es sich bei der Person um den vermissten Bewohner der Unterkunft handelt. Das Brandobjekt wurde beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen.

