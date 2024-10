Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Über 50 Verkehrssünden geahndet

Landau/Offenbach/Birkweiler (ots)

Bei Geschwindigkeitskontrollen in Birkweiler und Offenbach an der Queich mussten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Landau am 22.10.2024 innerhalb von zwei Stunden insgesamt 40 Fahrzeugführer verwarnen, die die erlaubten 30 km/h überschritten hatten. Der schnellste Verkehrssünder war hierbei mit 56 km/h unterwegs. Drei Fahrzeugführer hatten außerdem den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt und 16 Fahrer verstießen gegen bestehende Durchfahrtsverbote.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell