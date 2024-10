Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfallflucht beobachtet

Landau (ots)

In den frühen Abendstunden des 21.10.2024 beobachtete ein 63-jähriger Landauer, wie eine 83-Jährige aus dem Kreis Südliche Weinstraße in der Landauer Innenstadt beim Einparken ein hinter ihr geparktes Fahrzeug streifte. Nachdem die Fahrerin den entstandenen Schaden noch in Augenschein genommen hatte, entfernte sie sich ohne Weiteres von der Unfallstelle. Da der 63-Jährige seine Beobachtungen inklusive dem Kennzeichen der Flüchtigen umgehend bei der Polizeiinspektion in Landau meldete, konnte die Fahrzeugführerin rasch ermittelt werden. Sie muss sich nun in einem Strafverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten.

