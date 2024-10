POL-PDLD: Radfahrer falsch überholt

Rheinzabern (ots) - Am frühen Montagabend führten Beamte der Polizeiinspektion Wörth eine Geschwindigkeitskontrolle auf der L549 bei Rheinzabern durch. In einer Stunde mussten sechs Verkehrsteilnehmer kostenpflichtig verwarnt werden. Bei erlaubten 70km/h wurden beim Spitzenreiter 106km/h gemessen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wörth Braun, PK ...

mehr