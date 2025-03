Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Alkoholisierte Verkehrsteilnehmer, Unfall mit verletzter Radlerin, Einbruch in Gaststätte

Reutlingen (ots)

Kirchheim/Teck (ES): Drei Mal alkoholisiert unterwegs

Gleich drei, teils erheblich alkoholisierte Verkehrsteilnehmer mussten Beamte des Polizeireviers Kirchheim in der Nacht von Donnerstag auf Freitag innerhalb kurzer Zeit im Stadtgebiet aus dem Verkehr ziehen.

Kurz vor Mitternacht stellte eine Streifenbesatzung bei einem 76 Jahre alten Fahrer eines Suzuki eine deutliche Alkoholbeeinflussung stand. Ein Test ergab einen vorläufigen Wert von über 1,1 Promille. Der Mann musste daraufhin neben einer Blutprobe und seinem Pkw-Schlüssel auch seinen Führerschein abgeben.

Kurze Zeit später kontrollierten die Beamten einen 26-jährigen Lkw-Lenker mit einer Alkoholisierung von 0,6 Promille. Der Mann musste daraufhin seinen Lkw stehen lassen, sein Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.

Nahezu zeitglich wurde ein 62 Jahre alter Radfahrer einer Kontrolle unterzogen. Auch dieser hatte noch nach dem Konsum von Alkohol am Straßenverkehr teilgenommen. Nach einem Test stand ein vorläufiger Wert von über 1,9 Promille fest. Der Pedelec-Fahrer musste ebenfalls eine Blutprobe abgeben. Die drei Verkehrsteilnehmer sehen nun entsprechenden Ordnungswidrigkeiten-Anzeigen bzw. Strafanzeigen entgegen. (gj)

Denkendorf (ES): Radlerin gegen Pkw-Tür geprallt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Berkheimer Straße hat eine Radfahrerin leichte Verletzungen erlitten. Ein 31-Jähriger hatte dort gegen 16 Uhr seinen VW Taigo am Fahrbahnrand geparkt. Offensichtlich übersah er in der Folge beim Öffnen der Fahrertür eine sich von hinten nähernde 55-Jährige mit ihrem Pedelec. Diese prallte gegen die geöffnete Pkw-Tür und stürzte zu Boden. Ein Rettungswagen brachte die Frau mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Am Pedelec sowie am Pkw entstand ein Sachschaden von mindestens 1.000 Euro. (gj)

Bisingen (ZAK): In Gaststätte eingebrochen

In eine Gaststätte in der Straße Sulzen ist von Donnerstag auf Freitag eingebrochen worden. Zwischen 21.30 Uhr und 9.30 Uhr verschaffte sich der Unbekannte über eine Tür gewaltsam Zutritt zum Gastraum. Auf seiner Suche nach Wertgegenständen stieß er auf Bargeld, das er mitgehen ließ. Der entstandene Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro dürfte den Wert des Diebesguts um ein Vielfaches übersteigen. Der Polizeiposten Bisingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell